Van Aert wil opnieuw straffe uitslag scoren in Strade Bianche en ziet twee ploegmaats in het bijzonder ver komen

Wout van Aert is klaar om opnieuw het gravel van de Strade Bianche op te zoeken. De koers waar hij de voorbije twee jaar ook al zo sterk voor de dag kwam en aan het eind beloond werd met een derde plek. Van Aert hoopt op opnieuw zo'n mooie uitslag en wie weet zit er wel meer in.

"Sinds het begin van juni heb ik specifiek toegewerkt naar de herstart van het seizoen. Van mij mag het dus beginnen. Op de stage in Tignes hebben we de finishing touch toegevoegd. Mijn doel is om meteen goed te koersen en dit zo lang mogelijk aan te houden", zegt Van Aert op de site van zijn ploeg.

In de Strade kunnen we al zien hoe goed hij is. "Strade Bianche is een mooie koers om mee te beginnen. In het verleden heb ik al goede koersen gereden na een trainingsperiode, dus dat is waar ik op hoop. Na twee podiumplaatsen ga ik opnieuw voor een topresultaat."

Komen daar ook aan de start voor Jumbo-Visma: Paul Martens, Maarten Wynants, Antwan Tolhoek, Amund Jansen, Mike Teunissen en Bert-Jan Lindeman. "Dat zijn allemaal sterke mannen. Niet enkel ik mag ambitieus zijn, maar ook renners als Mike Teunissen en Amund Jansen. We zullen alles doen om een goede uitslag te behalen."

Ook voor de Heistse Pijl, die eveneens op 1 augustus op het programma staat, heeft Jumbo-Visma zijn huiswerk klaar. Het zal daar voor de dag komen met een mix van het opleidingsploeg en het eliteteam en zal sprinter Dylan Groenewegen uitspelen.