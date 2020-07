Wielerbond vraagt antwoorden van overheid: "Moeten plan kunnen uitwerken"

In de wielerwereld houden ze hun hart vast na de aankondiging van minister van Sport Ben Weyts dat alle sportactiviteiten zonder publiek moeten plaatsvinden. Want de volgende stap is misschien wel een afgelasting.

Het wielrennen ligt al sinds maart stil en is in juli opnieuw opgestart in België met enkele 'oefenkoersen'. In Roemenië is er al in peloton gekoerst maar in 1 augustus wordt pas het échte startschot gegeven met de Strade Bianche. Maar een tweede golf van het coronavirus kan misschien nog stokken in de wielen steken.

Bij de Belgische Wielerbond zijn ze alvast op hun hoede. De eerste Belgische profkoers staat ook zaterdag 1 augustus gepland (Heistse Pijl). Jos Smets, de algemeen directeur van de KBWB hoopt dat er duidelijkheid komt na de Nationale Veiligheidsraad van maandag. "We moeten een plan kunnen opmaken", klinkt het. "Geen publiek... geldt dat voor de aankomstzone of meteen voor het hele parcours", vraagt hij zich af bij HLN.