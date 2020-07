Belofte niet vervuld: "Misschien heeft Lappartient plek niet verdiend" en "Iedereen kent de beelden van Cancellara"

In september 2017 won David Lappartient de voorzittersverkiezingen bij de UCI, met als grote belofte de mechanische doping aan te pakken. Inmiddels kwam de UCI tot de conclusie dat dit niet zou bestaan op het hoogste niveau en vond ook een politie-onderzoek geen bewijzen voor mechanische doping.

Case closed lijkt het dus, al betekent dat niet dat er niets aan de hand is. "Op de snelweg zal ook niet te hard gereden worden als er niet gecontroleerd wordt op snelheidsovertredingen. Als er geen controles zijn, is het hek van de dam en is het wachten tot het volgende incident", vertelt Niels Van Elzakker van Biciscan aan Wielerkrant.

Van Elzakker vreest dat er zo veel ruimte blijft voor gespeculeer. "Iedereen kent de beelden van Cancellara en Hesjedahl. Om speculatie weg te halen, heb je een adequate controle nodig. Voor de geloofwaardigheid van de sport is dat essentieel. Dan mag je dan niet laten afhangen van een paar honderdduizenden euro's, vind ik."

Biciscan bedacht een concept om snel en effectief te scannen, maar tot een grondige samenwerking met de UCI kwam het niet vanwege budgettaire redenen. Lees daar HIER meer over. "Er is niet zwaar ingezet op controle. Alleen het topje van de ijsberg is gecontroleerd. Procentueel is er zo weinig gecontroleerd, terwijl er verschillende mogelijkheden zijn."

Dat valt David Lappartient, als verantwoordelijke aan de top, dan toch aan te wrijven. "Als de voorzitter daar niet op inzet, is dat niet goed voor de geloofwaardigheid. Misschien zit Lappartient dan niet op zijn plaats en heeft hij zijn plekje misschien niet helemaal verdiend." Wielerkrant vroeg de UCI om een reactie, maar ontving geen antwoord.