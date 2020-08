Ronde van Frankrijk 2020 - Rit 8: Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle: Meesterdalers Nibali of Froome aan het feest?

Door de coronacrisis gaat de Ronde van Frankrijk dit jaar niet begin juli, maar eind augustus van start. Wij stellen de 21 ritten graag aan jullie voor. Vandaag: rit 8.

In de eerste week van deze Tour de France zijn er al meer kansen om tijdsverschillen te pakken dan gewoonlijk, maar op 5 september gaat de tweede week van start met een knaller.

De eerste rit in de Pyreneeën brengt de renners van Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle, met onderweg enkele pittige cols voor de renners.

🚩 Etape 8: Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle (05/09)



⛰ Ce 3ème jour en @Occitanie emmènera les coureurs dans les @hautespyrenees, avec une arrivée à Loudenvielle.



Met 140 km is het een korte etappe en de eerste 40 km zijn ook nog eens relatief vlak. Maar op zo’n honderd kilometer van de finish begint de ellende.

Col de Menté

De bekende Col de Menté is de eerste hindernis op het parcours. Officieel is die 18 kilometer lang aan een gemiddelde van 4,6%, maar door het lange, relatief vlakke eerste deel geeft dat een vertekend beeld. In het tweede en veel steilere deel lopen de stijgingspercentages op tot 15%.

Net als de beklimming, is ook de afdaling van de Col de Menté geen lachertje. In de Ronde van Frankrijk van 1971 zag Luis Ocaña er zijn gele droom in een nachtmerrie veranderen, nadat hij ‘onze’ Eddy Merckx negen minuten had aangesmeerd in de etappe naar Orcières-Merlette. (Daarover HIER nog eens alles)

Port de Balès

Na de Col de Menté staat de Port de Balès (11,7 km aan 7,7%) op het menu. Opnieuw zo’n pittige col die in het verleden al voor heel wat drama zorgde. De top van de Balès ligt op 34 km van de streep. Andy Schleck beleefde er ooit een bijzondere ervaring met zijn ketting, Alberto Contador fladderde er toen vandoor.