📷 🎥 Schaduw opzoeken en stralende glimlach bovenhalen: Van Aert weet wat gedaan na droomzege

Wout van Aert wist nog perfect waarmee hij bezig was toen hij zaterdagavond als eerste over de streep kwam in de Strade Bianche. Dat was ook te zien aan zijn viering. De vuisten ballen, het gekende gebaar met de wijsvinger en de pink en dan vooral... de schaduw opzoeken.

Het zegegebaar aan de meet kennen we van Wout van Aert. Daarna was het toch al snel een plekje schaduw opzoeken na die uitputtingsslag in de lodende hitte, heel andere omstandigheden dan de renners gewoon zijn in de Strade Bianche. De champagne op het podium zou later voor enige verkoeling zorgen. Zo kon Wout van Aert in zijn eentje alvast genieten van de overwinning waar hij ongetwijfeld van gedroomd had. Vervolgens toverde Van Aert ook een heerlijke smile op zijn gezicht. Een glimlacht waar de pure blijdschap vanaf spatte. Celebrate buddy, you earned it 🍾 @jumbovismaroad Celebrate buddy, you earned it 🍾 #stradebianche @woutvanaert pic.twitter.com/1xF7stQlmI — FloBikes (@flobikes) August 1, 2020 Vervolgens vond echtgenote Sarah De Bie hem ook snel weer en konden ze samen alvast in de vreugde delen. Dat doen ze wel meer dezer dagen.