Tweede uit Parijs-Roubaix 2019 trekt na dit jaar van Israel Start-Up Nation naar Bora-Hansgrohe

Israel Start-Up Nation is zeer ambitieus naar de toekomst toe, maar laat ook een sterke renner voor het klassieke werk gaan. In 2021 zal het geen beroep meer doen op Nils Politt. De Duitser tekende een contract voor drie jaar bij Bora-Hansgrohe.

Vorig jaar spurtte Politt nog tegen Philippe Gilbert om de zege in Parijs-Roubaix. Gilbert triomfeerde, Politt werd tweede. Na de fusie tussen Katusha en Israel Cycling Academy stapte Politt mee over naar de fusieploeg. Vanaf 2021 komt hij dus uit voor een ploeg uit zijn thuisland.

EENVOUDIGE BESLISSING

Er gaan dus ook emotionele redenen schuil achter de overstap. "Het is een beetje een wederzien met mijn vrienden uit mijn beginjaren", bekent Politt. "Dat maakte de beslissing voor mij zeer eenvoudig. Ik ken vele jongens reeds menige jaren en kijk er naar uit met hen samen te rijden."

Uiteraard blijft oogsten in het klassieke werk de voornaamste doelstelling voor de man die in 2019 zowel in de Ronde van Vlaanderen als in Parijs-Roubaix bij de eerste vijf eindigde. "We zullen volgend jaar voor de klassiekers een enorm sterke ploeg hebben. Dat is een nieuwe situatie voor mij, de laatste jaren moest ik het vooral alleen doen."