Marc Van Ranst heeft verschillende oplossingen om wielerfans die meelopen met de renners te vermijden, want: "Daar is het vandaag niet het moment voor"

De eerste week zit erop in het wielrennen, maar toch was het niet overal even veilig. Zo staan er veel supporters zonder mondmasker aan de kant in het Franse La Route d'Occitanie en liep er zelfs een supporter mee met de renners tijdens de Ronde van Burgos.

Marc Van Ranst liet zich uit over de veiligheid in de eerste wielerweek. "Mensen langs de kant van de weg tijdens een wielerwedstrijd is op zich geen probleem. Als iedereen in een eigen bubbel staat op veilige afstand van andere mensen is het mogelijk. De renners komen zo snel voorbij dat roepen geen probleem is", staat te lezen bij Het Nieuwsblad.

Voor de fans die meelopen heeft Van Ranst verschillende oplossingen. "Als er te veel volk op een parcours dicht bij elkaar staat kan je twee rijen dranghekken zetten of je zorgt er voor dat er geen publiek kan staan. Zo kan je ook vermijden dat de fans niet kunnen meelopen, want daar is het vandaag niet het moment voor", aldus viroloog Marc Van Ranst.