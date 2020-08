Organisatie Gent-Wevelgem wil het coronavirus te slim af zijn: "Graag een federale richtlijn die mondmaskers zou verplichten langs het parcours"

Het duurt nog even voor Gent-Wevelgem gereden zal worden (11 oktober), maar de organisatie is uiteraard al druk in de weer. Ze zouden de renners en de supporters graag willen beschermen tegen het coronavirus en daarom zouden ze mondmaskers willen verplichten langs het parcours.

De organisatie van Gent-Wevelgem zou mondmaskers willen verplichten langs het parcours. Griet Langedock gaf meer uitleg in een interview bij Het Nieuwsblad. "Wij kunnen heel veel controleren en kunnen er zelfs voor zorgen dat er op bepaalde plaatsen geen fans zullen staan, maar we kunnen het onmogelijk overal op het parcours doen." "Daarom willen we een federale richtlijn die mondmaskers langs het parcours moet verplichten. Zo kunnen we de renners en de supporters beschermen tegen het coronavirus", aldus Langedock.