Positieve coronatest voor medewerker Team Sunweb: "Hij was ziek, maar vertoonde geen symptomen van het coronavirus"

Bij Team Sunweb benadrukken ze op de website van het team dat de medewerker met niemand anders van de ploeg in contact is geweest. "Hij heeft geen contact gehad met andere teamleden en hij zit nu alleen thuis. Hij was ziek, maar vertoonde geen symptomen van het coronavirus. Ons medische team zal zijn situatie blijven volgen", aldus Team Sunweb.

Team Sunweb geeft meer uitleg over het nut van de coronatesten. "Het nut van de testen is al vroeg op het seizoen bewezen. Zo kunnen we het peloton zo vrij van het coronavirus houden als mogelijk", staat te lezen op de officiële website van de wielerploeg.

