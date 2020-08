Het verhaal van Biciscan, het concept tegen mechanische doping (2): ook op WK en in Nederland controles afgeblazen

Als het aan Biciscan had gelegen, had men veel verder kunnen gaan in het bestrijden van mechanische doping. Nu is het tot op heden echter uitgedraaid op een sof. Wat is Biciscan en hoe anders had het kunnen lopen? Niels Van Elzakker doet het uit de doeken.

Het eerste deel van het verhaal van Biciscan plaatsten we reeds online. Dat kunt u HIER nog eens lezen. Na een demonstratie in Sluis was Péraud best enthousiast over Biciscan, maar toch kwam het niet tot een verdere samenwerking met de UCI. "Er waren plannen om naar het WK in Yorkshire te gaan, maar dat is ook op het laatste moment afgeketst", vertelt Niels Van Elzakker, de man achter het systeem, ons.

De UCI is ondertussen verder gegaan op de ingeslagen weg.Wie af en toe een koers bijwoont, kent wel de beelden van de medewerkers die met ipads langs een aantal fietsen gaan om. "Een expert van ons is van mening dat die ipads niet efficiënt genoeg werken."

ONVERWACHTE AFZEGGING IN NEDERLAND

Uitgezonderd Dwars door Vlaanderen en het WK waren er nog enkele net-niet momenten voor Biciscan. "In augustus 2019 waren er plannen om in Nederland bij twee of drie koersen controles te doen, maar dat is ook onverwachts afgeblazen."

MEDISCHE EN TECHNISCHE CONTROLE MET ZELFDE RENNERS

Zuur voor het Nederlandse concept, vooral omdat er nog enkele pijnpunt benoemd zijn en volgens Van Elzakker zitten er nog andere gaten in de controles. "De fiets van de winnaar wordt na de finish gecontroleerd. Het zijn vaak kopmannen die via een lotnummer uitgeloot worden voor de medische controle. Het zijn diezelfde renners die ook gekozen worden voor de technische controle, meer niet."

De strijd tegen mechanische doping blijft een moeilijke kwestie: bewijzen dat dit op het hoogste niveau gehanteerd wordt is er niet en zekerheid dat er geen beroep wordt op gedaan is er evenmin. Hopen maar dat de wielerwereld er waakzaam voor blijft en er een moment komt dat het het publiek wel enige garantie kan bieden.