Greg Van Avermaet kijkt uit naar de samenwerking met Oliver Naesen: "Hopelijk kan het vonken geven"

De transfer is sinds gisteren officieel een feit. Greg Van Avermaet zal volgend seizoen CCC verlaten en naar AG2R trekken. Daar heeft de Belg een contract voor drie seizoenen kunnen tekenen.

Greg Van Avermaet zal echter niet de enige kopman zijn bij AG2R voor het klassieke werk, want ook Iliver Naesen rijdt bij de Franse ploeg. Van Avermaet hoopt dat ze goed gaan kunnen samenwerken, want volgens hem zal het nodig zijn om zo resultaten te boeken.

"Hopelijk kan de samenwerking vonken geven. We gaan elkaar nodig hebben om resultaten bij elkaar te rijden, want we hebben in de voorbije wedstrijden al kunnen zien dat de tegenstanders ook beter worden", aldus Greg Van Avermaet in een interview bij Sporza.