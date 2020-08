Evenepoel reageert kort op afgelasting WK in Zwitserland: "Voorbereiding valt in het water"

Remco Evenepoel heeft in een kort persmoment gereageerd op de afgelasting van het WK in Zwitserland.

"Ik vind het heel jammer, want mijn voorbereiding valt nu in het water. Ik had al enkele voorbereidingen gepland in Zwitserland zelf", zegt Evenepoel aan Wielerflits.

"Ik heb gehoord dat het UCI op zoek gaat naar een gelijkaardig parcours en ik heb er alle vertrouwen in dat het hen zal lukken dat te vinden. Ik had al specifiek geoefend op die hele steile klimmetjes", aldus Evenepoel.

Evenepoel liet al zien in goede doen te zijn en behaalde al winst in de de rondes van San Juan, de Algarve, Burgos en Polen.