Bramati opgelucht nadat hij eerst enkel Remco's fiets zag liggen: "Naar beneden gelopen en zag snel dat hij oké was"

Remco Evenepoel op een draagberrie zien liggen: het was geen prettig zicht in de Ronde van Lombardije, maar positief wel dat zijn tuimelperte in de ravijn niet nog ergere gevolgen met zich meegebracht. Davide Bramati was erg opgelucht toen hij zag dat het wel ging met Evenepoel.

De sportdirecteur van Deceuninck-Quick.Step was er als één van de eersten bij, maar heeft zelf de val niet gezien. "We hoorden er alleen over op de koersradio", vertelt Bramati aan Sporza. "Toen we zagen dat de data van Remco gestopt waren, dachten we al dat hij het was. Toen we eraan kwamen, zag ik enkel zijn fiets."

Remco zei dat hij pijn had aan zijn rechterkant

Toen was het toch even slikken. "Een fiets zonder renner, dat is geen aangenaam zicht. Ik ben meteen naar beneden gelopen en zag snel dat hij oké was. Hij kon praten en zei dat hij pijn had aan zijn rechterkant." Waarna Evenepoel werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar onder meer zijn familie en Patrick Lefevere hem opzocht.

Bramati is positief ingesteld over enige schade die Evenepoel hier aan zou kunnen overhouden. "Ik denk dat het goedkomt, maar de pech mag nu wel gaan stoppen."