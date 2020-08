Egan Bernal zal Dauphiné niet winnen: Colombiaan gaat niet meer van start

Egan Bernal had het de voorbije dagen al moeilijk om de aanvallen van Roglic te beantwoorden, maar stond wel nog zevende in het klassement, op nog altijd maar een halve minuut van de leider. Het was dus nog allemaal speelbaar.

Bernal kampt echter met rugproblemen en besloot daarom om niet meer van start te gaan in de vierde etappe. Dat heeft zijn ploeg Ineos ook bevestigd.

Stage four of the #Dauphine is set to begin shortly. We can confirm @Eganbernal will not take the start this morning in Ugine. pic.twitter.com/uRLT6NHu2p