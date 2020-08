Stybar en Van Avermaet laat teruggegrepen, Sam Bennett maakt het alsnog af voor Deceuninck-Quick.Step

Renners als Zdenek Stybar en Greg Van Avermaet gaven de finale kleur en Sam Bennett maakte het op de streep af: dat was het verhaal van de derde rit in de Ronde van Wallonië. Een boeiende wedstrijddag werd het, met een kopgroep van vier die in extremis tot de orde werd geroepen.

In de etappe naar Wezet stonden er een aantal klimmetjes op het programma en werd de boel al aardig uitgedund. Ook enkele rappe mannen zoals Bouhanni en Ewan moesten lossen. Op de slotklim ging Stybar aan de boom schudden.

GROUPAMA EN LOTTO HALEN KOPGROEP NOG TERUG

Narvaez sprong er naartoe, dito voor Van Avermaet die in zijn gekende stjil dan ook ging overnemen. Vliegen zat op enkele meters en kon later de aansluiting maken. Deze vier leken het onder elkaar te gaan uitmaken voor de overwinning, maar het aantal renners in de achtervolgende groep dikte aan en Groupama en Lotto geraakten nog georganiseerd in de slotkilometers.

Het uitgedunde pelotonnetje denderde alsnog voorbij de kopgroep en Sam Bennett haalde het gemakkelijk in de sprint, voor Arnaud Démare en John Degenkolb. Wel een troost voor Démare: de Fransman neemt de leiding in het klassement over van Caleb Ewan.