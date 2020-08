Vuelta-winnaar 2018 heeft belangrijk nieuws over zijn toekomst én toont héél steile ambities: "Geloof daar echt in"

In 2018 was hij de eindwinnaar van de Vuelta, ook in de Giro zette hij al een resem mooie resultaten neer. Nu heeft hij een beslissing genomen over zijn toekomst.

Simon Yates blijft ook de komende twee seizoenen rijden voor Mitchelton-Scott. Dat heeft de 28-jarige Brit bekend gemaakt.

In het verleden won hij de Vuelta (2018), verder verzamelde hij ook al ritzeges in de Ronde van Frankrijk, Spanje én Italië, waar hij ook nog eens dertien dagen in het roos rondreed in 2018.

Nog eens eindwinst?

"De reis met het team was tot nu toe geweldig, ik kijk er naar uit om dat ook gewoon verder te zetten", aldus Yates in een eerste reactie.

En hij zet de ambities meteen op scherp: "Het is belangrijk om in een grote ronde op je gemak te zijn bij je team met de hele organisatie. Dat ben ik hier. We hadden al veel successen samen en ik geloof er echt in dat we nog eens een grote ronde kunnen winnen, dus we gaan hard blijven werken om dat te doen."