Duitsland sluit EK af met winst in Mixed Team Relay, België vijfde na kleine ramp

Het EK wielrennen is afgesloten met de Mixed Team Relay. Duitsland was het beste landenteam op dit nummer, de vrouwen sleepten de titel in de wacht. Bij België liep het al volledig mis bij de mannen, met onder andere een valpartij van Rune Herregodts.

Onze onfortuinlijke landgenoot kwam in de afdaling ten val. Op dat moment was het al kantje boord, want Jasper De Plus kon het hoge tempo van Victor Campenaerts niet volgen en had al gelost. Lees HIER meer over de Mixed Team Relay van de Belgen. Het waren dus andere landen die een gooi konden doen naar de medailles. Zwitserland verraste in positief opzicht, maar één natie deed nog beter. Miguel Heidemann, Justin Wolf en Michel Heßmann gaven immers nauwelijks wat toe op de Zwitsers. PECH DEERT DUITSE VROUWEN NIET Ondanks een lekke band voor Lisa Brennauer maakte het Duitse vrouwenteam het vervolgens af. Lisa Klein en Mieke Kröger konden vieren toen ze over de streep kwamen. Italië haalde het van Frankrijk in de strijd om de derde plaats. België werd nog vijfde.