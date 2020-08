Tour de France zit er al op voor John Degenkolb: Duitser kwam buiten tijd aan

Slecht nieuws voor Lotto-Soudal. John Degenkolb zal morgen namelijk niet meer van start gaan in de tweede etappe van de Tour de France. De Duitse renner is buiten tijd aangekomen in de eerste etappe.

Er waren heel wat valpartijen in de Tour de France. John Degenkolb, de Duitse renner van Lotto-Soudal, zou een blessure opgelopen hebben door de talrijke valpartijen en hij kwam dan ook buiten tijd aan in de eerste etappe. Hij zal daardoor niet meer van start gaan in de tweede etappe. Volgens Sporza is het ook nog niet duidelijk of Rafael Valls morgen zal starten. De Spanjaard van Bahrein-McLaren moest na de openingsetappe namelijk naar het ziekenhuis voor enkele onderzoeken.