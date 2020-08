Italiaan van Astana eert Marco Pantani in de naar hem genoemde Memorial

De dag van de Memorial Marco Pantani is in Italië altijd belangrijk gezien het verleden van de wijlen wielerheld. Het was ook een Italiaanse renner die dit jaar de winst pakte in de persoon van Fabio Felline. Die bleef Hayter en Riabushenko voor.

Ondanks aanvallen van Mosci en Covi in de finale vond er een hergroepering plaats. Een uitgedund peloton van zo'n veertigtal renners begaf zich dus in een compacte groep richting aankomst. Daar moest er dus gespurt worden voor de zege. Fabio Fellini beschikte over het beste eindschot en schonk Astana de overwinning. Ethan Hayter kwam nog het dichtst in de buurt, maar de Brit moest het stellen met de tweede plaats. Geen eerste zege voor Ineos Grenadiers onder de nieuwe naam. De laatste podiumplaats was dus voor Alexandr Riabushenko van UAE.