🎥 Fantastische beelden die bol staan van de emotie: bekijk wat ritzege in de Tour écht betekent voor Alaphilippe!

Julian Alaphilippe droeg zijn etappezege op aan zijn overleden vader. Een filmpje van Velon CC op Twitter, pas na de aankomst in Nice, maakt pas duidelijk hoeveel het voor Alaphilippe betekende en wat deze zege allemaal met hem doet.

Het was een combinatie van uithijgen na de diepe inspanning en vervolgens het uithuilen, ongetwijfeld met zijn gedachten bij zijn vader. En vervolgens de vuist ballen, want hij had het toch maar voor mekaar gekregen, en de omhelzing met de entourage. Pakkende beelden!

This is what winning Stage 2 of the Tour de France meant to @deceuninck_qst's @alafpolak1, who dedicated his victory to his late father 🎥



🇫🇷 #TDF2020