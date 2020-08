Winst voor Lotto-Soudal! Caleb Ewan haalt het in derde etappe van Sam Bennett

Na de opgaves van de voorbije dagen, was er vandaag eindelijk nog eens goed nieuws voor Lotto-Soudal. Calew Ewan heeft namelijk de derde etappe van de Tour de France op zijn naam gezet. Hij was sneller dan Bennett en Nizzolo. Theuns was de eerste Belg op de zesde plaats.

Oliver Naesen trok in het begin van de wedstrijd samen met drie Fransmannen in de aanval, maar hij werd teruggeroepen door zijn ploeg AG2R La Mondiale. Zijn ploegmaat en bergkoning Benoît Cosnefroy was ook mee in de aanval en hij moest de bergpunten rapen. Maar het was buiten Anthony Perez gerekend. De renner van Cofidis was sterker en won ook alle bergpunten, waardoor hij normaal morgen met de bollentrui mocht aantreden. Een valpartij zorgde er echter voor dat Perez moest opgeven met een sleutelbeenbreuk, open ribbreuk en klaplong. Daardoor blijft Cosnefroy ook morgen de bergkoning. Val van Aert, winst voor Ewan De laatste vluchter, Jerome Cousin, werd op 16 kilometer van de streep gegrepen en dus moest een massasprint beslissen wie de derde etappe zou binnenhalen. Wout van Aert deed niet mee aan de sprint, want op een kleine 5 kilometer kwam ook de Belg ten val. De schade leek echter mee te vallen. De winst was uiteindelijk voor Caleb Ewan. De sprinter van Lotto-Soudal haalde het voor Sam Bennett en Giacomo Nizzolo. Edward Theuns van Trek-Segafredo was de eerste Belg op de zesde plaats.