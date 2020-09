Wynants koerst nog tot Parijs-Roubaix 2021 en dan ploegleider bij Jumbo-Visma, nog 5 andere verlengingen in de ploeg

Maarten Wynants gaat na dit wielerseizoen nog één normale klassieke periode afwerken. Zijn carrière afronden doet hij volgend jaar in Parijs-Roubaix. Jumbo-Visma blijft nadien wel op zijn diensten beroep doen, maar dan als ploegleider.

"Parijs-Roubaix wordt mijn laatste koers. Dat kon in principe door de nieuwe kalender ook dit jaar al in oktober, maar ik wil afscheid nemen na een normaal, volledig voorjaar. Na Parijs-Roubaix stap ik in de auto als ploegleider", bevestigt Wynants.

HET VAK LEREN BIJ OPLEIDINGSPLOEG

Het besef is wel aanwezig dat hij dan in die functie weer van nul begint. "Het is de bedoeling dat ik het vak leer bij de opleidingsploeg en daarna doorgroei. Ik zal ook wel wat kleinere profkoersen doen, maar de Tour de France zit er niet meteen in. Op dit moment breng ik mijn jarenlange ervaring over middels mijn rol als wegkapitein. Ook als ik gestopt ben, wil ik die ervaring doorgeven aan renners."

Jumbo-Visma blijft voorts ook bezig met ander huiswerk voor het volgende seizoen. Ook Paul Martens tekent voor een half jaar bij en zal in de loop van 2021 stoppen. Pascal Eenkhoorn, Timo Roosen en Lennard Hofstede hebben voor twee jaar bijgetekend. Christoph Pfingsten verlengde zijn overeenkomst met één jaar.