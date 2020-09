Sam Bennett maakt van groene trui een doel

Peter Sagan heeft de Ronde van Frankrijk 7x uitgereden en ook al 7x de groene trui gewonnen. Hij gaat nu ook volop voor een 8/8. Maar Sam Bennett lijkt een te duchten tegenstander te worden.

Het staat buiten kijf dat Sagan niet de allersnelste van het pak is. De Sloveen heeft het grote voordeel dat hij ook een klimmetje kan overleven en op de lastige aankomsten + tussensprints punten kan pakken. Voor de allersnelste sprinters draait het vooral om etappewinsten.

Maar Sam Bennett lijkt toch ook uit te zijn op die groene trui. In de voorbije etappes gooide hij zich mee in de strijd tijdens de tussensprints en eindigde hij telkens voor Sagan. "Ik denk aan de groene trui, maar er is nog een lange weg te gaan. Ik wil het graag binnen handbereik houden voor mocht de kans zich voordoen. Ik wil er op dit moment niet te veel energie in steken, maar ik denk er wel aan", bekent de Ier van Deceuninck-Quick.Step voor de camera van de organisatie van de Ronde van Frankrijk.