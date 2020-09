Jumbo-Visma aan het feest in Italië, maar eindwinst na bonificatiespel voor ... Ineos!

In de Settimana Internazionale Coppi e Bartali was het tijd voor de slotrit in en rond Forli. En dat leverde nog het nodige spektakel op.

Tien renners kozen snel het hazenpad, zes daarvan konden de finale van de race rond Forli aanvatten met daarbij ook een actieve Jan Bakelants. Eindwinst Narvaez Op een dikke kilometer van de streep werden ze echter ingehaald, waardoor we een sprint voor de kiezen kregen. Daarin was Pascal Eenkhoorn namelijk Jumbo-Visma de snelste, voor Ulissi en Narvaez. Die laatste pakt door de bonificatieseconden wel nipt de eindwinst voor Bagioli en Almeida.