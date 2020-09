Tom Dumoulin is zwaar onder de indruk van Wout Van Aert: "Hij is écht niet normaal, ik weet niet wat hij heeft"

Het tikt aardig aan voor Jumbo-Visma allemaal, want de teller staat al op drie na twee keer Van Aert en een keertje Primoz Roglic. Ook de wereldtoppers binnen het team zijn onder de indruk van de Belgische spurtbom.

Van Aert had namelijk érg hard gewerkt in de hele rit: "Er was héél veel wind en hij bleef de hele dag met Primoz rondrijden", aldus Tom Dumoulin bij de NOS. "Hij heeft ons samen met Gesink uit de wind gehouden de hele dag."

Niet normaal!

"En dan pakt hij zo uit in de sprint ... Ongelooflijk, wat een rit! Het klikt allemaal lekker in elkaar op een of andere manier."

"De omstandigheden zijn geweldig en Pogacar verliest ook nog eens tijd, het kan niet beter eigenlijk. Maar ik weet echt niet wat Wout heeft, die is echt normaal."