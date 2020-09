Fabio Aru verdedigt zich na zware uithaal van UAE-adviseur: "Ik denk niet dat ik dit verdien"

Fabio Aru heeft de rustdag in de Ronde van Frankrijk niet gehaald. In de negende etappe reed de Italiaan snel helemaal achteraan. Aru bleef nog een tijd vlak voor de bezemwagen uit rijden, maar stapte uiteindelijk toch maar in. Niet iedereen neemt hem zijn roemloze exit in dank af.

Het is bijzonder pijnlijk om een ex-winnaar van een grote ronde zo de Tour te moeten zien verlaten. "Ze hadden Aru niet mogen meenemen naar de Tour", beweerde adviseur Giuseppe Saronni op de Italiaanse televisie. "Iemand moet zich verantwoorden. Fabio heeft ons teleurgesteld. Wie hem in de selectie heeft opgenomen, heeft zich vergist." Zo'n uitlatingen laten weinig ruimte voor verbeelding. De prestatie van Aru is in elk geval niet evenredig met zijn riant loon. Toch is de renner niet van mening dat hem veel kan verweten worden. "Ik denk niet dat ik dit verdien.", zegt Aru in La Gazzetto dello Sport. "Mijn testwaarden waren uitstekend, de beste waarden van drie jaar." GEEN VERKLARING Het is des te vreemder dat de Ronde van Frankrijk voor hem zo'n teleurstelling werd. "Ik heb me altijd als een prof gedragen. Ik had vertrouwen. Maar nu sta ik hier, zonder een verklaring te kunnen geven."