Etappe 10 in de Tour de France: massasprint of moeten de renners vrezen voor waaiers?

De Tour de France begint vandaag aan haar tweede week met de tiende etappe. De renners rijden over 168,5 kilometer van Île d’Oléron naar Île de Ré. Er zijn geen beklimmingen onderweg, maar toch moeten de klassementsrenners op hun hoede zijn. Het peloton moet namelijk bijna een hele rit langs de kust rijden, waardoor de kans bestaande is dat enkele ploegen waaiers zullen willen trekken. Krijgen we een massasprint of zal er gesprint worden met een kleinere groep? En verliest een klassementsrenner kostbare tijd? Antwoord vanavond rond 17u30.