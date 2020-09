Sam Bennett in tranen na zijn overwinning: "Ik droomde ervan om hier ooit te winnen"

Het is Sam Bennett gelukt. De Ier van Deceuninck-Quick-Step is erin geslaagd om de tiende etappe van de Tour de France op zijn naam te zetten. Na de rit was Bennett emotioneel en er kwamen zelfs tranen aan te pas.

Sam Bennett was vandaag de sterkste in de tiende etappe van de Tour de France. In de sprint was de Ier net iets sneller dan Caleb Ewan. Peter Sagan moest tevreden zijn met de derde plaats. Na de wedstrijd was Bennett dolgelukkig.

In tranen gaf Bennett een interview. "Ik ben in shock. Ik droomde ervan om ooit te winnen in de Tour de France en het is gelukt. Ik ben dankbaar dat ik deze kans heb gekregen en ik wil graag mijn team bedanken", aldus Bennett.