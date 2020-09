Wout van Aert heeft genoten van de rustdag, maar vandaag verwacht hij een hectische rit: "We zijn er klaar voor om onze trui te verdedigen"

Wout van Aert heeft er al een schitterende week opzitten in de Tour de France. De Belgische renner van Jumbo-Visma won al twee ritten en zal er de komende dagen maar al te graag nog één bijdoen.

Wout van Aert heeft genoten van zijn rustdag. Hij vertelde het in een interview bij Sporza. "Ik heb eindelijk nog eens de krant kunnen lezen. In de ochtend waren er coronatesten, maar die zijn vlot verlopen", aldus van Aert.

Bij Jumbo-Visma zijn ze coronavrij en dus ook klaar voor de strijd vandaag. Een strijd zou het volgens van Aert wel eens kunnen worden. "We verwachten een hectische rit. We rijden langs de kust, dus de wind zal zeker een rol kunnen spelen, maar we zijn klaar om onze trui te verdedigen."