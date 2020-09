Na val veroorzaakt door wagen in Lombardije leeft Schachmann weer op: "Sagan zei dat ik mijn eigen kans kon gaan"

U herinnert het zich ongetwijfeld nog: Maximilian Schachmann die ten val kwam omdat een auto op het parcours reed in de Ronde van Lombardije. De Duitser dreigde toen de Tour te moeten missen. Niet alleen haalde hij de start in Nice, hij heeft zich nu voor het eerst ook kunnen tonen.

Bora-Hansgrohe reed lange tijd op de kop van het peloton in de twaalfde rit. Toch was dat vooraf niet echt afgesproken. "We hadden geen specifiek plan, we wilden eerder zien hoe de koers zich zou ontwikkelen in de eerste kilometers. We hadden een ontsnapping van 25-30 man verwacht, aangezien het één van de laatste kansen was voor de klassieke renners", legt Schachmann uit.

Dat draaide heel anders uit. "Ineens waren er vier jongens weg en ging het al trager in het peloton. Dus beslisten we om de koers te controleren voor Peter Sagan. Na de versnellingen van Sunweb werd het een zware finale. Ik volgde en heb gevochten tot aan de finish."

NIET OPGEVEN

Sowieso kreeg Schachmann een vrije rol en kon hij voor een zo goed mogelijke uitslag gaan. "Peter zei me vooraf dat ik niet op hem moest wachten als het snel ging en dat ik mijn eigen kans kon gaan." Met de strijd voor groen die er niet zo goed uitziet en het uitblijven van een ritzege is het tot dusver geen denderende Tour voor Bora. "We hebben een paar slechte momenten gekend, maar dat is geen reden om op te geven."