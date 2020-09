Pogacar zet opmars verder en hoeft nu enkel nog de gele man te passeren: "Gelijkaardige ervaring als in Vuelta"

Is het cijfer 13 een geluksgetal voor Tadej Pogacar? Het zou wel eens kunnen. In de Tour weet hij in de dertiende etappe op te rukken naar de tweede plaats in het klassement en Bernal voorbij te steken. In 2019 was de dertiende rit in de Vuelta nog een geweldig succes.

Ondanks zijn jonge leeftijd lijkt Pogacar al rijp voor het geel. Voorlopig neemt de jongeman van 21 vrede met een andere kleur. "Het was een geweldige dag. Nu sta ik weer in het wit", zegt de leider in het jongerenklassement in deze Tour. LOS MACHUCOS Pogacar ging bergop op pad met zijn maatje Roglic. "Ik ben blij dat ik over de streep kwam met Roglic: met hem naar boven rijden rakelde de beleving op die ik vorig jaar in de Vuelta mocht ervaren. Het was een gelijkaardige ervaring als die in de 13de rit in de Ronde van Spanje, toen we aankwamen in Los Machucos." Toen won Pogacar de rit na een spurt met Roglic. In de Tour zijn er natuurlijk nog andere concurrenten, al werden wie wel allemaal op achterstand geplaatst. "In het klassement win ik seconden op alle andere klassementsrenners, behalve Roglic. Ik ben dus tevreden en wil mijn team bedanken voor de geweldige steun die het mij gaf tijdens de rit. Ik ben trots op mijn ploegmaats."