"Rustige dagen? Dat is ons niet gegund", vindt Oliver Naesen

Oliver Naesen eindigde na een dolle finish op de achtste plaats in de 14e Touretappe richting Lyon. Achteraf heeft hij het vooral over het tempo dat in deze Tour opgelegd wordt, wat blijkbaar verschroeiend is.

Voor de microfoon van Sporza moest Naesen meteen bekennen dat het voor hem ook heel hard gaat deze Ronde van Frankrijk. "Het was een zotte dag, er worden ons gewoonweg geen rustige dagen gegund", reageert hij. "In mijn sprint zat niet veel meer. Ik probeerde de klimmetjes wat spaarzaam te rijden om energie over te hebben maar met al die bochten had ik in Lyon zelf al tien sprints gereden. Er kwam opnieuw veel kop- en ellebogenwerk aan te pas maar als ik niet meesprint moet ik overal weer lezen dat ik niet in vorm ben. Ik kan verzekeren dat ik zeker in vorm ben", klinkt het cynisch. Naesen was met zijn 8e plaats niet de beste Belg. Die eer was weggelegd voor Jasper Stuyven. De sprinter van Trek-Segafredo werd 6e.