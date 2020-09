Gianni Vermeersch laat Alpecin-Fenix vieren in Antwerp Port Epic

Het is al Alpecin-Fenix wat de klokslaat. Na etappewinst van Merlier en van der Poel in de Tirreno, was het de beurt aan Gianni Vermeersch om een koers te winnen. Hij was de beste in de Antwerp Port Epic, voor Stan Dewulf en Baptiste Planckaert.

De Antwerp Port Epic heeft zijn naam niet gestolen want het parcours heeft heel wat weg van een 'epische' race. Met 29 kilometer aan kasseistroken en 36 kilometer over onverharde wegen, was het stof vreten voor de renners in deze mengeling tussen Parijs-Roubaix en Strade Bianche. De wedstrijd werd vooral een afvallingsrace door de vele zware onverharde stroken. Met nog zo'n 40 kilomter te gaan, zaten nog 25 renners in het 'peloton'. Er wordt veel aangevallen maar pas op 20 kilometer van de finish raakt een finaal groepje weg met Gianni Vermeersch, Baptiste Planckaert en Stan Dewulf. De achtervolgers geven het echter niet op en blijven rond de minuut hangen tot ze in de laatste kilometers doorhebben dat ze geen kans meer maken op de overwinning. Er wordt dus gesprint met drie voor de overwinning. De drie renners staan bijna stil voor ze moeten sprinten maar Vermeersch zet dan toch als eerste aan. Dewulf en Planckaert reageren, maar komen toch tekort.