Het Lefevere-lied en discussie over 'onverantwoorde beslissing' in Vive le Vélo: "Fevere all through the night"

Patrick Lefevere was zaterdagavond niet één van de gasten in 'Vive le Vélo', maar was wel de man die centraal stond in de reportage van Sammy Neirinck. Die volgde de Tour immers in het spoort van de ouders van Tim Declercq. Vader Declercq had wel zin in een muzikaal intermezzo.

Op de tonen van Fever, de klassieker van Peggy Lee, zong Declercq zijn eigen tekst, een ode aan de ploegmanager van zijn zoon. "Mijn naam is 'Fevere'. Zeg maar 'Patten'. Fevere die de plakke zwaait. Fevere! In the morning, Fevere all through the night", klonk het onder meer tijdens deze hilarische en aangename versie. Aan de tafel van Karl Vannieuwkerke ook een serieuze discussie: over de opgave van Romain Bardet. Die liep vrijdag een hersenschudding op, maar reed de rit nog uit. "Hij duizelde en wankelde ook even", zag Bram Tankink. "Op zo'n moment moet een arts altijd ingrijpen. De consequenties van een hersenletsel kunnen groot zijn." ONAFHANKELIJKE ARTS Kregen de sportieve belangen de voorkeur op de gezondheid van de renner? "Een onafhankelijke arts moet dan de beslissing kunnen nemen om de renner uit koers te halen", meent Tankink. "Je kan die beslissing niet bij de renner zelf leggen of bij ploegmaats. Hij moet een veto stellen dan."