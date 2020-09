Kwiatkowski krijgt zege cadeau van ploegmaat, van Aert derde in zware bergit

De 18e etappe in de Ronde van Frankrijk is gewonnen door Michal Kwiatkowski. Door het afstappen van Egan Bernal zijn ze bij Ineos op zoek gegaan naar etappe-overwinningen en dat is nu ook gelukt. Ploegmaat Carapaz werd tweede.

Er glipten maar liefst 32 renners mee in de ontsnapping van de dag waaronder de Belgen Thomas de Gendt en Jasper De Buyst. Carapaz was er voor de derde dag op rij ook bij, ook ontsnappingskoning van deze Tour Marc Hirschi was erbij.

Door de opeenvolging van de cols (2 van 1e, 1 buiten categorie en nog enkele kleinere puisten) blijven er nog maar drie renners over: het Ineos-duo Carapaz-Kwiatkowski en Pelle Bilbao. Vooral een goede situatie voor Carapaz want bollenconcurrent Hirschi wordt zo overboord gekieperd.

Op slotklim van buiten categorie moest ook Bilbao eraf en begonnen Carapaz en Kwiatkowski aan een koppeltijdrit. Bij de favorieten versnelde Pogacar net voor de top maar hij geraakte niet weg. In de afdaling reed Porte nog lek maar uiteindelijk kwam de hele top tien opnieuw samen in de slotkilometers, op Yates, Uran en Valverde na. Ook van Aert keerde nog terug samen met Dumoulin en Kuss.

Broederlijke finish van Ineos, van Aert knap derde

In de slotkilometers moest nog maar één vraag beantwoord worden in de Ineos-ploegwagen. Wie pakt de etappe van vandaag? Een ex-wereldkampioen of de winnaar van de Ronde van Italië vorig jaar?

Uiteindelijk kwamen Carapaz en Kwiatkowski broederlijk met de armen over elkaar over de streep, Kwiatkowski's wiel kwam als eerste over de streep. Het is nog maar de eerste etappeoverwinning van de Pool in een grote ronde.

In de groep der favorieten werd er ook nog gesprint want er waren nog bonificatiepunten te verdienen voor de derde plaats. Van Aert sprintte iedereen uit het wiel en komt knap als derde over de finish na een zware bergetappe waarin hij grotendeels geknecht heeft.