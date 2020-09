Derde plaats voor Van Gils en winst voor andere Lotto-youngster in Ronde de l'Isard

De tweede dag 43ste Ronde de l'Isard is begonnen met tal van Belgische talenten die hun potentieel tonen. Niet in het minst Henri Vandenabeele en Maxim Van Gils van de U23-ploeg van Lotto Soudal. Zij reden respectievelijk naar de eerste en derde plaats in rit 2a.

Het eerste deel op dag twee van deze rittenkoers bevatte een korte rit van 79,5 kilometer van Bagnères-de-Luchan naar Hospice de France. Daar was Henri Vandenabeele de sterkste. Voor de 20-jarige renner zijn eerste overwinning bij de U23.

Vandenabeele reed meer dan 40 seconden weg van de rest. De Franse renner Thomas Champion was tweede op 42 seconden. De derde plaats was voor Maxim Van Gils. Met Xandres Vervloesem op plaats negen had de opleidingsploeg van Lotto drie man in de top tien.

Henri Vandenabeele takes his first win as an U23 rider 🔥 On top of Hospice de France he is victorious in stage 2a 🇫🇷 #RondedelIsard Another strong Lotto Soudal Development Team performance with @Maximvangils finishing 3rd and @XandresV13 9th. Xandres moves up to 2nd in GC! pic.twitter.com/JPxM6TehRq — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) September 18, 2020

Het is overigens niet het enige team met Belgisch talent in de Ronde de l'Isard. Sylvain Moniquet van Groupama-FDJ finishte als vijfde. Moniquet is overigens ook de nieuwe leider. Etappe 2b is een ploegentijdrit.