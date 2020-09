Ploegleider Jumbo-Visma slaat mea culpa na uitsluiting: "Ik heb me verbaal niet correct gedragen en dat betreur ik"

Jumbo-Visma lijkt met de gele trui te gaan lopen, maar loopt nu toch een kleine smet op het blazoen op. Ploegleider Merijn Zeeman werd namelijk uitgesloten van de Tour na een dispuut met een UCI-commissaris.

De Nederlander komt nu op zijn Twitter zelf met meer informatie betreffende het voorval. "Ik ben boos geworden omdat de commissaris zelfstandig de bracket van Primoz zijn fiets wilde demonteren."

"Bij deze demontage is de fiets van Primoz beschadigd geraakt. Ondanks dit voorval had ik mijn kalmte moeten bewaren en de UCI-commissaris respectvol moeten benaderen. Ik heb me verbaal niet correct gedragen en dat betreur ik."

Mea culpa

"Ik heb na dit voorval overigens direct mijn excuses aangeboden aan de betrokken UCI-commissaris, die mijn excuses geaccepteerd heeft. Ik ben er kapot van, maar onze gele droom leeft voort."

Ook Jumbo Visma kwam al met een reactie op zijn website en benadrukte daarin dat Zeeman wel onderdeel blijft van het team in Frankrijk, maar geen officiële functies meer mag uitoefenen in de resterende etappes.

Ik heb me gister verbaal niet correct gedragen t.o.v een UCI-commissaris die een fiets controle wilde doen bij de fiets van onze leider Primoz. Ik ben boos geworden omdat de commissaris zelfstandig de bracket van de fiets van Primoz wilde demonteren. — Merijn Zeeman (@merijnzeeman) September 17, 2020