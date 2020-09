Jonge Française wint lastige slotetappe Giro Rosa, Van der Breggen eindwinnaar

De jonge Evita Muzic heeft de zware slotetappe in de Giro Rosa gewonnen? De 21-jarige Française was de betere van een kopgroep. De eindzege gaat naar Anna van der Breggen.

De slotetappe van de Giro Rosa, de meest prestigieuze rittenkoers voor vrouwen, was 110 kilometer lang. De rensters moesten drie rondjes rijden met start een aankomst in Motta Montecorvino maar onderweg moest er drie keer geklommen worden over een berg van 9,1 kilometer met een gemiddelde hellingsgraad van 4,3%.

Muzic zat mee in de ontsnapping van de dag en kreeg van het peloton een vrijgeleide om voor etappewinst te strijden. In de laatste hectometers bleek Muzic (FDJ) de snelste te zijn.

Na de opgave van van Vleuten enkele dagen geleden vanwege een polsbreuk, kreeg van der Breggen de roze leiderstrui in de schoot geworpen en die heeft ze ook in de slotetappe met verve verdedigd. In 2015 en in 2017 was van der Breggen al eens de eindlaureate in Italië.