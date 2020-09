Frans bondscoach Voeckler rekent op Alaphilippe op het WK

Frans bondscoach Thomas Voeckler is in de Tour de France aanwezig en heeft daar veel mediaverplichtingen. Maar ondertussen heeft hij ook zijn selectie voor het WK wielrennen van komende zondag.

In de Franse selectie zitten twee etappewinnaars van de huidige Ronde van Frankrijk: kopman Julian Alaphilippe en Nans Peters.

De andere renners die erbij zijn: Kenny Elissone, Valentin Madouas, Guillaume Martin, Valentin Pacher, Rudy Molard en Julien Bernard.

Frankrijk wacht al sinds 1997 op een wereldkampioen. Toen was Laurent Brochard de beste in het Spaanse San Sebastian, voor Bo Hamburger en Léon van Bon.

Opvallend: Pierre Rolland was in deze Tour de France heel aanwezig maar zal niet naar het WK gaan. Ook Thibaut Pinot en Warren Barguil halen de selectie niet. Alexis Vuillermoz en Pierre-Luc Périchon zaten in de voorselectie maar haalden de definitieve selectie niet.