Amaury Capiot tekent contract bij Arkéa-Samsic

Amaury Capiot gaat volgend seizoen voor Arkéa-Samsic rijden. Daar wordt de 27-jarige Belg ploeggenoot van onder andere Nairo Quintana en Warren Barguil.

Amaury Capiot maakte in 2015 zijn debuut bij de profs. De 27-jarige uit Lanaken deed dat voor Sport Vlaanderen-Baloise, het team dat hij nu achterlaat.

Een overwinning bij de profs heeft er nog niet ingezeten voor Capiot, maar hij haalde wel al enkele mooie ereplekken. Zo werd hij derde in de Ronde van Wallonië, vierde in de Trofeo Palma en negende in de Brussels Cycling Classic.

Nu trekt hij volgens Wielerflits dus naar Arkéa-Samsic, waar hij met Christophe Noppe en Benjamin Declercq nog twee landgenoten tegen het lijf loopt.