Boonen over gevaar voor Van Aert en onwezenlijk slot in Tour: "Übermensch zette één van dé grootse prestaties neer"

Ook Tom Boonen zat op het puntje van zijn stoel zaterdag, toen Tadej Pogacar bezig was met de wielerwereld op zijn kop te zetten. Boonen had dit ook niet meer verwacht. Alle lof natuurlijk voor Pogacar. En voor Van Aert. Die ook na de Tour nog zal scoren, op één bepaalde voorwaarde.

Wat Pogacar in de klimtijdrit klaarspeelde, beroerde elke wielerliefhebber en dat was bij Tom Boonen niet anders. "Ik heb met open mond zitten kijken, ik geloofde niet wat ik zag. Het is geleden van toen ik zelf nog koerste dat ik zo veel emotie voelde", zegt de winnaar van het puntenklassement in de Tour uit 2007 in HLN.

GELE TRUI BELASTEND

Had het anders kunnen uitdraaien? "Jumbo-Visma heeft zijn collectieve kracht onvoldoende uitgespeeld. Roglic speelde wel héél erg op 'safe'. Roglic reed op zich een prima chronorace, maar die gele trui werkte zeer belastend. En hij stuitte op een übermensch. Iemand van een andere planeet die, wat mij betreft, één van dé grootste prestaties van het moderne wielrennen heeft neergezet."

NOG 'DIKKE PRIJZEN' MOGELIJK VOOR VAN AERT

Net als Pogacar schitterde ook Wout van Aert in deze Tour. Dat belooft voor het WK en de klassiekers. "Als hij deze vorm kan vasthouden, zie ik hem nog een paar dikke prijzen pakken. Er komen nu een paar rustige dagen aan. Daar schuilt gevaar in. Je metabolisme draait nog, dat wil verteren en energie consumeren en als je dan in je zetel kruipt, ontploffen 's anderendaags je benen en kom je geen poot meer vooruit", lacht Boonen.

Maar het is wel een ernstige waarschuwing. "Voorzichtig mee om springen, dus. Niet op je lauweren rusten, maar het systeem 'in gang' houden en iets meer fietsen dan je normaal zou doen."