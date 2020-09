De groene man van die wint in Parijs, het perfecte einde van de Tour: "Mooiste overwinning uit mijn carrière"

De Tour werd afgesloten met een prestigieus beeld: in de straten van Parijs won de groene trui de slotetappe. Dat hadden we al even niet meer gezien. Het maakte de vreugde bij Sam Bennett er niet minder op. De ontlading was gigantisch.

Dit was natuurlijk het senario van zijn dromen bij zijn eerste Tour voor Deceuninck-Quick.Step. "Het voelt geweldig. Ik had nooit gedacht dat ik dit zou meemaken. Ik groeide op met het kijken naar de sprints op de Champs-Élysées die vanuit elke hoek gefilmd werden. Nu win ik hier zelf in de groene trui. Het is de mooiste overwinning uit mijn carrière."

Blij als een kind was de eerste Ier die ooit wist te winnen op de Champs-Élysées. "Het is iets dat ik zal koesteren voor de rest van mijn leven. Vooral omdat ik het deed in de groene trui, ik had nooit durven dromen dat ik die zou winnen." In de loop van de slotrit had Bennett mathematische zekerheid verworven over die trui.

Best sprinter of #TDF2020, the green jersey and two stages - an historic feat of the man from Carrick-on-Suir. pic.twitter.com/ljn1R8cOsd — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) September 21, 2020

Ondanks die enorme vreugde wist hij de sprint nog in detail te beschrijven. "Ik voelde dat het wind op kop was, dus liet ik eerst enkele renners passeren. Dan zette ik mijn sprint in op 150-200 meter te gaan. Ik dacht dat iemand mij nog zou passeren, maar dat gebeurde niet. Ik kan niet geloven dat ik gewonnen heb."