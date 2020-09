Gemiste kans aan het eind neemt algemeen gevoel van succes niet weg bij Lotto: "We hebben onszelf overtroffen"

Lotto Soudal had de favoriet voor de overwinning op de Champs-Élysées, want na zijn twee eerdere ritzeges leek Caleb Ewan ook dit jaar de snelste man in de Tour. De Australiër moest het in Parijs allemaal wat van op de tweede rij aanschouwen.

Meer dan een zevende plaats zat er niet in voor hem. "Dit is sprinten: soms win je en soms verlies je. Volgende keer zullen we het beter doen. We zullen analyseren wat er is mis gegaan. We hadden niet veel mannen meer over. We moesten meer risico's nemen en in het wiel zitten."

INGESLOTEN

Dan is het kwestie om tijdig die opening te vinden en dat was niet het geval. "Als je die risico's neemt, kun je ingesloten geraken. Dat is wat er gebeurd is. We zaten iets te ver achteraan en konden er niet snel genoeg uitgeraken."

Zo sluiten Bennett en Van Aert af met evenveel overwinningen als Ewan. Toch verlaat die kleine rappe man en zijn team Lotto Soudal de Tour met een goed gevoel. "Al bij al kunnen we blij zijn over onze Tour. Met mijn ritzeges zit ik aan vijf overwinningen voor de ploeg in de Tour. Ik denk dat we het goed gedaan hebben, met slechts zes renners na de start en vijf renners enkele dagen later. We hebben onszelf overtroffen."