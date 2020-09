Merckx pleit om niet te overhaasten met Evenepoel na inschattingsfout Jumbo-Visma: "Tour overslaan kan geen kwaad"

Bijzonder straf, de eindzege van Pogacar in de Tour. Dat vindt ook Eddy Merckx. Moet ook Evenepoel nu naar de Tour? Niet noodzakelijk, volgens de wielerlegende. Dat Pogacar op zijn 21ste de Tour won, betekent niet dat iedereen dat nu al op die leeftijd moet doen.

Merckx is wel een Pogacar-believer en dacht wel dat Jumbo-Visma nog geen gewonnen spel had. "Dat krijg je dus als de ploeg sterk is, maar de kopman niet sterk genoeg om het af te werken", reageert Merckx op de ontknoping in de Tour in Het Laatste Nieuws.

Volgens hem hebben ze zich bij de ploeg van Wout van Aert toch misrekend. "Ze lieten na om de kloof uit te diepen, namen hem naïefweg mee en vergaten erbij dat hij vorig jaar in de Vuelta, ook op de voorlaatste dag, zwaar toesloeg in de koninginnenrit en zich zo verzekerde van een podiumplaats. Dat is een zware inschattingsfout gebleken."

GEEN EVIDENTIE

Pogacar was wel sterk genoeg, maar had geen sterke ploeg. Daar zal in de toekomst toch iets aan gedaan moeten worden. "Dit gaat hem geen tweede keer meer lukken op deze manier." Het was voorzien dat Evenepoel zijn groterondedebuut in de Giro zou maken, maar nu kan die misschien beter meteen naar de Tour? "Je zou durven gaan denken dat de Tour winnen op jonge leeftjid een evidentie is, maar dat is het zeker niet."

Volgens Merckx is debuteren in de Giro of de Vuelta zeker een even goede optie. "Laat Remco nu eerst maar even ontdekken en bewijzen wat hij waard is in een ronde van drie weken. De Tour ook volgend jaar nog een keer overslaan kan zeker geen kwaad."