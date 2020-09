Pogacar prijkt op hoogste gebouw ter wereld en bezorgt UAE meer dan 600 000 euro prijzengeld

Tadej Pogacar zal ongetwijfeld nog gelauwerd worden in Slovenië, maar ook in de Emiraten is hij dé man van het moment. Daar kunnen ze het natuurlijk ook appreciëren dat een renner van Team UAE Emirates de Tour heeft gewonnen.

Iedereen binnen de ploeg van UAE vaart natuurlijk wel bij de successen van Tadej Pogacar. Door zelf drie ritten te winnen en zowel het geel, de bollen als wit te veroveren, heeft hij zijn ploeg een pak prijzengeld bezorgd. UAE komt in totaal uit op 623 930 euro en is daarmee veruit de best verdienende ploeg. Jumbo-Visma komt op een tweede plaats, weliswaar ruim achter UAE. Jumbo-Visma reed tijdens deze Tour 359 460 euro bij mekaar. Dat zijn de enige twee ploegen die meer dan 200 000 euro verdienden. Het derde best verdienende team, Trek-Segafredo, haalde 165 150 euro binnen. #TDF2020 / 🇸🇮 @TamauPogi (UAE) projeté sur la tour Burj Khalifa, la plus haute du monde. pic.twitter.com/krmN8MDxeB — Renaud Breban (@RenaudB31) September 21, 2020 Ook niet vergeten dat bij UAE de ritzege van Alexander Kristoff op de eerste dag van de Tour ook bijdroeg aan ht verzamelde prijzengeld. In de Emiraten draait het momenteel echter allemaal om Tadej Pogacar. Zijn afbeelding prijkt in Dubai op de Burj Khalifa, het hoogste gebouw ter wereld.