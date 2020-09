Primoz Roglic en Jumbo-Visma likken hun wonden: "Ik weet niet of we fouten gemaakt hebben"

In zijn Sloveense kampioenentrui denderde Primoz Roglic over de kasseien in Parijs, niet in de gele trui van leider in de Tour. Hij oogde zo sterk in de voorbereiding en ook tijdens de Tour zat hij lang op schema. Tot die tijdrit. Met een kater van jewelste blijft hij achter.

"Ik ben uiteraard heel teleurgesteld", kan Roglic zijn ontgoocheling niet wegsteken. "Ik heb mij voor 110 procent gegeven, meer zat er gisteren niet in. Ik voel me schuldig tegenover mijn ploeggenoten dat ik het niet afgemaakt heb, maar ik deed het niet met opzet. Ik kon gewoon niet harder."

Toch is er ook een zekere fierheid bij het terugblikken op de Tour. "Ondanks de teleurstelling ben ik ook heel trots op deze tweede plaats. Ik eindig liever tweede of derde dan net buiten het podium. Ik ben ook trots op de ploeg. We hebben drie weken lang elke dag gevochten en alles gegeven. We zijn er samen voor blijven vechten. Ook de manier waarop we gekoerst hebben, was prachtig. Daar ben ik heel trots op."

BINNENKORT ANALYSE

De analyse over waar het misliep volgt nu natuurlijk ook. Want bij de verliezer kan er altijd wel naar een paar momenten gewezen worden die anders aangepakt hadden kunnnen worden. "Ik weet niet of we als ploeg fouten gemaakt hebben. Of we nog agressiever hadden moeten koersen. Dat moeten we binnenkort rustig gaan analyseren."

Roglic heeft zijn jacht op een Tourzege alleszins niet opgegeven. "Ik ga zeker terugkomen naar de Tour. Je wilt altijd winnen en de beste zijn. Hier kunnen we lering uit trekken en er zijn zeker verbeterpunten ook bij mij. De motivatie is er en hopelijk komen we hier nog sterker uit."