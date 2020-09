Wereldkampioen stelt het met tweede plek na leadout van Stuyven: "Jasper deed perfecte leadout, een mirakel nodig"

De gekende camera van de Champs-Élysées nam plots Jasper Stuyven in beeld. Die trok de sprint aan voor Mads Pedersen. Mede door het werk van de Belg kon Pedersen een gooi doen naar de zege op de prestigieuze aankomstplaats, maar Bennett was veel te sterk.

Wel een mooie tweede plaats voor Pedersen, voor de tweede keer in deze Tour. We weten dat Sam Bennett één van de snelste mannen is, dus er was een mirakel nodig. Maar als je niet probeert, kun je niet winnen. We hoopten dat hij enkele posities achter mij zou zitten en dan had ik een kans."

#TDF2020

Okay, Bennett. You are in green for a reason. Chapeau.



But what a great second sprint and second-place finish for our World Champ! 🌈 And great lead-out by Jasper Stuyven! pic.twitter.com/4zTALaHU93 — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) September 20, 2020

Aan het voorbereidende werk heeft het niet gelegen. "Jasper deed een perfecte lead-out. maar Deceuninck-Quick.Step ook. Sam zat meteen in mijn wiel toen ik startte met sprinten. Het was dus bijna mission impossible", besluit Pedersen.

Met het WK wielrennen dat eraan komt zal de Deen binnenkort in een andere trui rijden. "Ik had graag mijn laatste koers in de regenboogtrui gewonnen."