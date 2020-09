Chloë Dygert wou na vreselijke val nog verderdoen: "En toen zag ik die knie"

Dygert was goed onderweg om voor het tweede jaar op rij de wereldtitel te pakken tot ze begon weg te slippen in een bocht.

Op social media laat ze weten dat ze meteen opnieuw op de fiets wou springen na haar tuimelperte.

"Ik kan me herinneren dat ik dacht dat ik opnieuw op mijn fiets kon springen en de tijdrit kon winnen. Ik vroeg aan Jim Miller (sportief directeur bij Team USA)of de race voorbij was voor mij. Dan keek ik naar beneden en zag ik mijn been... Bedankt iedereen voor de wensen, ik kom terug", klinkt het.

I remember thinking what if I can get my bike can I still win? The first thing I remember was asking @JimMiller_time if I was done.. Then I looked down and saw my leg.



Thank you for all the well wishes ❤️



I’ll be back pic.twitter.com/UvJ8AnfIne