Muur van Geraardsbergen binnenkort weer op het programma, weliswaar zonder fans langs de kant

Geen Muur van Geraardsbergen in de Ronde van Vlaanderen dit jaar, maar wel in andere koersen. Op het BK passeerden de renners er al en ook in de BinckBank Tour zal het op de Muur alle hens aan dek zijn. Wel zonder dat wielerliefhebbers het van dichtbij kunnen meemaken.

Volgende zaterdag staat de Muur van Geraardsbergen centraal in de allesbepalende slotetappe van de BinckBank Tour. Verschillende passages over de Muur zijn gepland. Op de iconische helling zullen geen toeschouwers mogen staan. CORONAPROOF Het weren van publiek op hellingen is één van de maatregelen die organisaties nemen voor wel meerdere wedstrijden in Vlaanderen om het allemaal coronaproof te houden. De Muur van Geraardsbergen is trouwens niet de enige plek waar dit voor geldt in de bewuste etappe in de BinckBank Tour. Ook op de Bosberg zullen er geen toeschouwers worden toegelaten en evenmin in de zone rond het Denderoord.