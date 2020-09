Nacer Bouhanni zet Franse eendagskoers op zijn naam, Thomas Sprengers eerste Belg op zesde plaats

Niet alleen het WK stond dit weekend op het programma, want in Frankrijk werd ook de eendagskoers Parijs-Chauny afgewerkt. Daarin was Nacer Bouhanni de snelste. Thomas Sprengers was de eerste Belg op de zesde plaats.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur